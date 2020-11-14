Чимаев опубликовал угрожающее послание Адесанье

Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев разместил в своём «твиттере» пост-послание чемпиону организации в среднем весе, нигерийцу Исраэлю Адесанье.
Чимаев выложил видео с одного из своих поединков и подписал его: «Хочешь полетать, @stylebender?».
Ранее швед, имеющий чеченские корни, заявил о готовности провести бой с Адесаньей.
Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в июле и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и во всех победил досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил лишь 2 удара.
Следующий бой Хамзат Чимаев проведёт 19 декабря в Лас-Вегасе против Леона Эдвардса. Если Чимаев победит, он станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс, который в данный момент принадлежит Камару Усману.
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