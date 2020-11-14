Дана Уайт: не знаю, подписал ли Конор контракт на бой с Порье

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор мог всё ещё не подписать контракт на поединок с Дастином Порье. Вместе с тем функционер уверен, что ирландец встретится с Порье.

«Не знаю, подписал ли он контракт. Послушайте, я не переживаю из-за этого. У Конора есть дата, он собирается выйти и подраться. Не волнуюсь из-за соглашения, но не знаю, подписывал ли он его. Полагаю, что он поставил подпись под контрактом. Но когда я с ним переписывался, контракта ещё не было», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, Конор Макгрегор и Дастин Порье должны встретиться в январе 2021 года, это будет их повторные поединок. В первом ирландец одержал досрочную победу.