Фергюсон предложил Чендлеру провести бой в декабре 2020 года

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон хочет вернуться в октагон в декабре 2020 года. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере», вызвав на поединок новичка промоушена, экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.
«Время восхода. Давай закроем 2020 год на стиле. Майкл Чендлер, ты говнюк, ты просил этого. Декабрь», — написал Фергюсон в социальной сети, попутно тегнув президента UFC Дану Уайта и матч-мейкера Шона Шелби.
Напомним, Фергюсон последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи. У Тони прервалась серия из 12 побед. Что касается Чендлера, то Майкл недавно подписал контракт с UFC.
Он выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На счету американца 26 поединков в MMA, в которых он одержал 21 победу и потерпел пять поражений.
- 14 ноября 2020
-
13:07
-
12:52
-
11:29
-
11:11
-
10:37
-
09:59
-
08:58
-
08:40
-
05:45
-
05:25
-
04:52
-
04:39
-
04:16
-
02:37
-
02:00
-
00:54
-
00:46
- 13 ноября 2020
-
23:41
-
23:14
-
22:14
-
21:38
-
20:41
-
19:51
-
18:42
-
17:25
-
16:10
-
15:50
-
15:26
-
15:05
-
14:31
-
13:29
-
12:39
-
12:16
-
12:00
-
11:00