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Фергюсон предложил Чендлеру провести бой в декабре 2020 года

Фергюсон предложил Чендлеру провести бой в декабре 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон хочет вернуться в октагон в декабре 2020 года. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере», вызвав на поединок новичка промоушена, экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

«Время восхода. Давай закроем 2020 год на стиле. Майкл Чендлер, ты говнюк, ты просил этого. Декабрь», — написал Фергюсон в социальной сети, попутно тегнув президента UFC Дану Уайта и матч-мейкера Шона Шелби.

Напомним, Фергюсон последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи. У Тони прервалась серия из 12 побед. Что касается Чендлера, то Майкл недавно подписал контракт с UFC.

Он выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На счету американца 26 поединков в MMA, в которых он одержал 21 победу и потерпел пять поражений.

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