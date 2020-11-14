Адвокат Харитонова: Сергей плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум

Адвокат бойца ММА Сергея Харитонова Александр Кравцов рассказал о конфликте клиента с Адамом Яндиевым, отметив, что сейчас Харитонов чувствует себя плохо.

«Очевидцы заметили кастет у Яндиева? Возможно, за очевидцев не могу ничего сказать. В этом будут разбираться правоохранительные органы. На вчерашний момент Яндиев был задержан.

Что касается Руслана Абдо, то он тоже подал заявление в полицию. Его состояние получше, чем у Сергея. Харитонов сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум, решают, нужно ли делать операцию. Сергей находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Всё будет зависеть от тяжести причинённого вреда здоровью Харитонова", — рассказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.