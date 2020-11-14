Семья Волкова заразилась коронавирусом, Александр ушёл на самоизоляцию

Боец UFC Александр Волков рассказал, что в его семье зафиксированы случаи COVID-19. Инфекция обнаружена у его супруги и сына. В связи с этим спортсмен также ушёл на самоизоляцию.
«Расскажу почему пропал на время! Друзья, моя активность тут немного снизилась, так как мы всей семьёй попали на COVID-заключение. Моя жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус, и я так же нахожусь с ними в изоляции дома, как контактировавший.
Мой последний тест на вирус был отрицательный, буду надеятьCя, что так все и пройдёт. У супруги и сына болезнь пока протекает в лёгкой форме, поэтому рассчитываем, что отделаемся легко. Вернусь к тренировкам, как только все поправятся! Ну и вы не болейте», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 12 ноября стало известно, что следующим соперником Волкова должен стать экс-претендент на титул UFC Алистар Оверим.
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