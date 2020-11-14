В лиге боёв на голых кулаках установлен рекорд. Бойца нокаутировали за 3 секунды

13 ноября в Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC 14. В его карде прошла встреча между Улисессом Диасом с Кубы и Донейллом Бенедетто, представляющим США.

В бою был установлен исторический рекорд промоушена. Диас при помощи жёсткого правого бокового нокаутировал оппонента за три секунды. Это самая быстрая победа в истории Bare Knuckle FC, сообщает пресс-служба организации на странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео также доступно на странице BKFC в социальной сети. Права на видео принадлежат Bare Knuckle Fighting Championship.

Напомним, лига кулачных боёв была организована не так давно, но в ней уже успели засветиться несколько известных спортсменов, в том числе Артём Лобов.