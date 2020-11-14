Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В лиге боёв на голых кулаках установлен рекорд. Бойца нокаутировали за 3 секунды

В лиге боёв на голых кулаках установлен рекорд. Бойца нокаутировали за 3 секунды
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

13 ноября в Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC 14. В его карде прошла встреча между Улисессом Диасом с Кубы и Донейллом Бенедетто, представляющим США.

В бою был установлен исторический рекорд промоушена. Диас при помощи жёсткого правого бокового нокаутировал оппонента за три секунды. Это самая быстрая победа в истории Bare Knuckle FC, сообщает пресс-служба организации на странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео также доступно на странице BKFC в социальной сети. Права на видео принадлежат Bare Knuckle Fighting Championship.

Напомним, лига кулачных боёв была организована не так давно, но в ней уже успели засветиться несколько известных спортсменов, в том числе Артём Лобов.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020