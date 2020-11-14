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«Ты что творишь? Что ты исподтишка бьёшь?» Стало известно, что Харитонов говорил Яндиеву

«Ты что творишь? Что ты исподтишка бьёшь?» Стало известно, что Харитонов говорил Яндиеву
Бокс/ММА / Bellator 0

Поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

Яндиев первым ударил Харитонова. По словам свидетелей, Сергей не ожидал такого поворота событий и в ответ спросил Адама, что тот делает, сообщает «Матч ТВ».

«Что ты творишь? Что ты исподтишка бьешь?» — спросил Харитонов у Яндиева в самый разгар конфликта.

Напомним, врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо.

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