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Шохжахон Эргашев встретится с самым неудобным соперником Дмитрием Милюшей 16 ноября

Шохжахон Эргашев встретится с самым неудобным соперником Дмитрием Милюшей 16 ноября
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

16 ноября, в понедельник, на площадке Vegas City Hall под эгидой Tambov Boxing Promotion не имеющий поражений амбициозный нокаутер из Ферганы Шохжахон Потомок Тамерлана Эргашев 18(16)-0-0 проведет супербой с контратакующим технарем из Белоруссии Дмитрием Милюшей 9(4)-3-1, сообщает пресс-служба лиги.

Это будет серьезная проверка для Эргашева после полугодового простоя. Атакующий панчер и контратакующий технарь. Оба боксера — левши, одинакового роста, с одинаковым размахом рук. Очень похожи внешне, но совершенно разноплановые по боксерскому стилю. Болельщики в Узбекистане и России увидят яркую рубку, когда один непрерывно атакует, а второй успевает жестко бить навстречу, когда обрушивают удары.

Милюша имеет опыт встреч с такими сильными соперниками, как Исмаил Илиев и Сергей Лубкович. Выиграл чемпионат Белоруссии-2019, уже будучи профессиональным боксером, то есть успешно боксировал в любителях. Можно по праву его считать самым неудобным соперником их всех, что были у Шохжахона.

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