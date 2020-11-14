Шохжахон Эргашев встретится с самым неудобным соперником Дмитрием Милюшей 16 ноября

16 ноября, в понедельник, на площадке Vegas City Hall под эгидой Tambov Boxing Promotion не имеющий поражений амбициозный нокаутер из Ферганы Шохжахон Потомок Тамерлана Эргашев 18(16)-0-0 проведет супербой с контратакующим технарем из Белоруссии Дмитрием Милюшей 9(4)-3-1, сообщает пресс-служба лиги.



Это будет серьезная проверка для Эргашева после полугодового простоя. Атакующий панчер и контратакующий технарь. Оба боксера — левши, одинакового роста, с одинаковым размахом рук. Очень похожи внешне, но совершенно разноплановые по боксерскому стилю. Болельщики в Узбекистане и России увидят яркую рубку, когда один непрерывно атакует, а второй успевает жестко бить навстречу, когда обрушивают удары.



Милюша имеет опыт встреч с такими сильными соперниками, как Исмаил Илиев и Сергей Лубкович. Выиграл чемпионат Белоруссии-2019, уже будучи профессиональным боксером, то есть успешно боксировал в любителях. Можно по праву его считать самым неудобным соперником их всех, что были у Шохжахона.