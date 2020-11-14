Харитонов рассказал, за что его избил Яндиев

Российский боец Bellator Сергей Харитонов подтвердил, что причиной конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым стал финансовый вопрос, сообщает телеграм-канал Baza.



Как рассказал Харитонов, три года назад он случайно встретил Яндиева, который перед этим с кем-то подрался и при этом серьёзно пострадал – «он был весь в бинтах». Сергей предложил ему поехать с ним в Таиланд.



Там Сергей сам поселился на спортивной базе, а Адаму с супругой снял номер в отеле и заплатил за него, так как у Яндиева были финансовые проблемы. Обратные билеты в Москву купил им также он. Перед отъездом он подарил ему сумку из змеиной кожи. Адам, по словам Харитонова, попросил подарить сумку и его супруге — за $ 3-4 тысячи, но обещал позже вернуть все деньги.



Спустя какое-то время, согласно рассказу Харитонова, Яндиев снова обратился к нему и попросил одолжить ему 200 тысяч рублей. Для этого Харитонов взял кредит в банке. После этого Яндиев ещё несколько раз одалживал деньги у Харитонова, однако долг так и не вернул. Всего он задолжал Харитонову около 1 млн рублей.



Кроме того, Харитонов узнал, что Яндиев по той же схеме одалживал деньги и у других людей, после чего Сергей предупредил всех знакомых, чтобы они не давали в долг Яндиеву. На этой почве у бойцов возник первый конфликт, но тогда обошлось без драки.

Однако во время встречи в «Лужниках» Харитонов и Яндиев уже вступили в открытую конфронтацию.

«Он меня спросил: «Я что, тебе денег должен?» Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то вроде того, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут же ударил, а в руке у него что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — рассказал Харитонов.