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Появилось фото Харитонова после драки с Яндиевым

Появилось фото Харитонова после драки с Яндиевым
Бокс/ММА / UFC 0

В Интернете появились фотографии Сергея Харитонова после драки с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым.

Фото: Телеграм-канал Baza

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

Врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо. В понедельник, 16 ноября, Харитонова ждёт операция.

Конфликт начался после того, как Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Сергеем Харитоновым.

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