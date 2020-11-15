Фергюсон попросил Уайта сделать его бой с Чендлером главным событием турнира UFC 256

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон попросил президента UFCДану Уайта сделать его бой с Майклом Чендлером главным событием турнира UFC 256.



«Главное событие UFC 256. Дана Уайт, ты сказал, что 2020 год был для многих очень плохим. Давай сделаем его немного лучше. Давай дадим людям то, чего они хотят. Фанаты заслуживают этого», — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».



Напомним, Фергюсон последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи. У Тони прервалась серия из 12 побед. Что касается Чендлера, то Майкл недавно подписал контракт с UFC.



Он выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На счету американца 26 поединков в MMA, в которых он одержал 21 победу и потерпел пять поражений.



Изначально главным поединком UFC 256 должен был стать бой между между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон, однако он был отменён из-за травмы Нуньес.



Таким образом, главным событием турнира должен был стать титульный бой Петра Яна с американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом.