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ММА Серия-20: результаты боёв

ММА Серия-20: результаты боёв
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

14 ноября в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-20.

Все результаты боёв:

Константин Чередниченко (Казахстан) победил Андрея Воробьева (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде;

Муххамад Ходжаев (Узбекистан) победил Дмитрия Вахрутдинова (Россия) ТКО во 2 раунде;

Бектурсун Кайыпназар (Кыргызстан) победил Артема Острякова (Россия) ТКО в 1 раунде;

Рамзиддин Омонов (Узбекистан) победил Егора Хорошилова ТКО в 1 раунде;

Файзулло Муминов (Таджикистан) победил Виктора Чухлебова (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде;

Сергей Денисов (Россия) победил Николая Чернышева (Россия) ТКО во 2 раунде;

Иван Богданов (Россия) победил Василия Бабинцева (Россия) нокаутом во 2 раунде;

Данил Ваганов (Россия) победил Муслима Джурабаева (Узбекистан) ТКО в 1 раунде;

Руслан Шамилов (Россия) победил Абделя Эмама (Египет) нокаутом в 1 раунде;

Антон Волков (Россия) победил Константина Солдатова (Россия) единогласным решением судей;

Гаджи Омаргаджиев (Россия) победил Владимира Васильева (Россия) единогласным решением судей.

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