ММА Серия-20: результаты боёв

14 ноября в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-20.
Все результаты боёв:
Константин Чередниченко (Казахстан) победил Андрея Воробьева (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде;
Муххамад Ходжаев (Узбекистан) победил Дмитрия Вахрутдинова (Россия) ТКО во 2 раунде;
Бектурсун Кайыпназар (Кыргызстан) победил Артема Острякова (Россия) ТКО в 1 раунде;
Рамзиддин Омонов (Узбекистан) победил Егора Хорошилова ТКО в 1 раунде;
Файзулло Муминов (Таджикистан) победил Виктора Чухлебова (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде;
Сергей Денисов (Россия) победил Николая Чернышева (Россия) ТКО во 2 раунде;
Иван Богданов (Россия) победил Василия Бабинцева (Россия) нокаутом во 2 раунде;
Данил Ваганов (Россия) победил Муслима Джурабаева (Узбекистан) ТКО в 1 раунде;
Руслан Шамилов (Россия) победил Абделя Эмама (Египет) нокаутом в 1 раунде;
Антон Волков (Россия) победил Константина Солдатова (Россия) единогласным решением судей;
Гаджи Омаргаджиев (Россия) победил Владимира Васильева (Россия) единогласным решением судей.
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