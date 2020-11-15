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Уильямс за 30 секунд нокаутировал Альхассана в соглавном бою UFC Вегас 14

Уильямс за 30 секунд нокаутировал Альхассана в соглавном бою UFC Вегас 14
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 14 на 15 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 14. В соглавном бою турнира американец Абдул-Разак Альхассан встретился с соотечественником Калином Уильямсом.

Бой завершился победой Уильямса в первом раунде. Ему удалось за 30 секунд нокаутировать своего соперника.

В главном событии турнира встретятся экс-чемпион лиги в лёгком весе Рафаэль дос Аньос и Пол Фелдер.

Отметим, изначально с дос Аньосом должны был подраться россиянин Ислам Махачев, однако он вынужден был отказаться от схватки из-за заражения свинкой.

Напомним, в основном карде также должна была состояться встреча в среднем весе между россиянином Сапарбеком Сафаровым и Хулианом Маркесом. Но поединок не состоялся. У Сафарова возникли проблемы со сгонкой веса.

UFC 2020. UFC Fight Night 182, Лас-Вегас, США
Абдул Разак Альхассан - Калин Уильямс (W)
15 ноября 2020, воскресенье. 04:50 МСК
Калин Уильямс
Окончено
KO
Абдул Разак Альхассан
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