Уильямс за 30 секунд нокаутировал Альхассана в соглавном бою UFC Вегас 14

В ночь с 14 на 15 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 14. В соглавном бою турнира американец Абдул-Разак Альхассан встретился с соотечественником Калином Уильямсом.

Бой завершился победой Уильямса в первом раунде. Ему удалось за 30 секунд нокаутировать своего соперника.

В главном событии турнира встретятся экс-чемпион лиги в лёгком весе Рафаэль дос Аньос и Пол Фелдер.

Отметим, изначально с дос Аньосом должны был подраться россиянин Ислам Махачев, однако он вынужден был отказаться от схватки из-за заражения свинкой.

Напомним, в основном карде также должна была состояться встреча в среднем весе между россиянином Сапарбеком Сафаровым и Хулианом Маркесом. Но поединок не состоялся. У Сафарова возникли проблемы со сгонкой веса.