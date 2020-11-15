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Яна Куницкая объявила о бое с Кэтлин Виейра. Поединок состоится 20 февраля

Яна Куницкая объявила о бое с Кэтлин Виейра. Поединок состоится 20 февраля
Бокс/ММА / UFC 0

31-летняя российская спортсменка смешанных единоборств Яна Куницкая, выступающая в легчайшем весе промоушена UFC, объявила в «Инстаграме», что 20 февраля встретится в октагоне с 29-летней бразильянкой Кэтлин Виейра.

«На этот раз в Вегасе будет холодно. Мы скоро вернёмся. 20 февраля — следующая остановка», — гласит пост Куницкой в «инстаграме».

Напомним, что девушки должны были встретиться 1 августа 2020 года, но тогда бразильянка выбыла и её заменила Юлия Столяренко из Литвы. Тот бой на UFC Fight Night 174 продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей.

В бою со Столяренко Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. На её счету также 5 поражений. У Кэтлин Виейра за карьеру в ММА 11 побед и 1 поражение.

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