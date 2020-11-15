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Рафаэль дос Аньос вызвал на бой Конора Макгрегора после победы в главном бою UFC Vegas 14

Рафаэль дос Аньос вызвал на бой Конора Макгрегора после победы в главном бою UFC Vegas 14
Бокс/ММА / UFC 0

36-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос высказался после победы в главном бою турнира UFC Vegas 14 с американцем Полом Фельдером.

«Я готов подраться с любым бойцом, поскольку мне нужно войти в очередь за титульный бой. Я готов выйти против каждого, кто претендует на пояс. Если Хабиб действительно ушёл навсегда и оставит этот пояс, то дивизион сейчас открыт. Здесь может произойти всё, что угодно. На мой взгляд, единственными реальными и настоящими чемпионами в этом весе были я и Конор Макгрегор. Остальные были временными. И если я хочу драться за титул, то Конор как раз тот боец, который мне нужен сейчас», — сказал дос Аньос на пресс-конференции после боя.

Напомним, что Рафаэль дос Аньос в бою с Полом Фельдером одержал 30-ю победу в карьере ММА при 13 поражениях.

Дос Аньос одержал победу раздельным решением над Фельдером в главном бою UFC Vegas 14
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