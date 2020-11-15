Пол Фельдер: я умирал, чтобы сдать вес в 70,8 кг к бою с дос Аньосом, но я сделал это

35-летний американский боец UFC Пол Фельдер, уступивший Рафаэлю дос Аньосу в главном бою турнира UFC Vegas 14, высказался о подготовке к бою, о котором он узнал за пять дней до поединка из-за отказа от участия в соревновании Ислама Махачева.

«Честно говоря, чувствую, что немного подустал в 5-м раунде. Я думаю, что проблема заключалась в том, что я был в хорошей кардио-форме для триатлона, но продолжительное время не боролся. Я могу быть полностью откровенен с вами, ребята, я не ходил в зал четыре месяца.

Вечер четверга, вероятно, был одним из самых мрачных в моей жизни, когда я боролся с этим весом, но я сказал, что буду первым на этой шкале, и я был первым на этой шкале. Я сказал, что накажу бывшего чемпиона мира… И у нас только что состоялся бой из пяти раундов. Я умирал в четверг вечером, чтобы набрать вес в 156 фунтов (70,8 кг), но я сделал это.

Сейчас могу сказать, что ещё никуда не ухожу. Я ещё не закончил. Я могу немного потерять свой рейтинг, но это не имеет значения. Важна лишь возможность выйти и показать, кто вы внутри, какой у вас характер», — приводит слова Фельдера MMA Fighting.