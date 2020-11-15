Конор Макгрегор ответил Рафаэлю дос Аньосу, вызвавшему его на бой

32-летний ирландский боец Конор Макгрегор ответил бразильцу Рафаэлю дос Аньосу, который вызвал его на бой после победы над Полом Фельдером в главном бою турнира UFC Vegas 14.

«Дастин первый, но я готов ко всему. Возврат к этой классике, хах. Посмотри на Дану, хахаха. Винтажное развлечение ММА», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Конора Макгрегора.

Напомним, что бой между Макгрегором и дос Аньосом мог состояться ещё в 2016 году на UFC 196, но был отменён из-за перелома стопы у бразильца.

Бой Конора Макгрегора с Дастином Порье возглавит турнир UFC 257, запланированный на 23 января. В последний раз ирландец выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.