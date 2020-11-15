Все результаты боёв турнира UFC Vegas 14

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» завершился турнир UFC Vegas 14 (Fight Night 182), в главном бою которого сошлись 36-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос и 35-летний американский спортсмен Пол Фельдер. Предлагаем вашему вниманию все результаты прошедшего мероприятия.



Основной кард



В главном бою Рафаэль дос Аньос раздельным решением победил Пола Фельдера (47-48, 50-45, 50-45).

Хаос Уильямс нокаутировал на 30-й секунде 1-го раунда Абдул-Разака Альхассана в соглавном бою.

Кори Маккенна единогласным решением одержала победу над Кей Хансен (29-28, 29-28, 29-28).

Шон Стрикленд победил техническим нокаутом во 2-м раунде Брендана Аллена.



Предварительный кард

Алекс Мороно единогласным решением победил Риса Макки (30-27, 30-27, 30-27).

Канако Мурата победила Ранду Маркос единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Тони Гравели раздельным решением победил Джеральдо де Фрейтаса (30-27, 30-27, 28-29).

Донтэйл Майес победил Роке Мартинеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Бои Луис Смолка – Хосе Альберто Киньонес и Антонио Аройо – Эрик Андерс были отменены.

Напомним, что Пол Фельдер заменил в главном бою турнира российского спортсмена Ислама Махачева, который в преддверии турнира переболел свинкой.