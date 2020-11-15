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Все результаты боёв турнира UFC Vegas 14

Все результаты боёв турнира UFC Vegas 14
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» завершился турнир UFC Vegas 14 (Fight Night 182), в главном бою которого сошлись 36-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос и 35-летний американский спортсмен Пол Фельдер. Предлагаем вашему вниманию все результаты прошедшего мероприятия.

Основной кард

В главном бою Рафаэль дос Аньос раздельным решением победил Пола Фельдера (47-48, 50-45, 50-45).
Хаос Уильямс нокаутировал на 30-й секунде 1-го раунда Абдул-Разака Альхассана в соглавном бою.
Кори Маккенна единогласным решением одержала победу над Кей Хансен (29-28, 29-28, 29-28).
Шон Стрикленд победил техническим нокаутом во 2-м раунде Брендана Аллена.

Предварительный кард

Алекс Мороно единогласным решением победил Риса Макки (30-27, 30-27, 30-27).
Канако Мурата победила Ранду Маркос единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Тони Гравели раздельным решением победил Джеральдо де Фрейтаса (30-27, 30-27, 28-29).
Донтэйл Майес победил Роке Мартинеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Бои Луис Смолка – Хосе Альберто Киньонес и Антонио Аройо – Эрик Андерс были отменены.

Напомним, что Пол Фельдер заменил в главном бою турнира российского спортсмена Ислама Махачева, который в преддверии турнира переболел свинкой.

Дос Аньос одержал победу раздельным решением над Фельдером в главном бою UFC Vegas 14
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