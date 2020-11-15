Кроуфорд одержал победу над Бруком и сохранил за собой пояс WBO
В ночь с 14 на 15 ноября в Лас-Вегасе (США) мск состоялся бой за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе между 33-летним обладателем титула американцем Теренсом Кроуфордом и бывшим чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе 34-летним британцем Келлом Бруком.
Бой был завершён судьёй в 4-м раунде в результате удачной атаки со стороны Кроуфорда сразу же после отсчёта нокдауна. Для Кроуфорда эта защита титула стала уже 4-й в карьере. В 2018 году он завоевал его в бою с Джеффом Хорном, а после защитил с Хосе Бенавидесом, Амиром Ханом и Эгисом Каваляускасом.
33-летний американский боксёр идёт с беспроигрышной серией из 37 побед, из который 28 нокаутом. В свою очередь Келл Брук потерпел третье поражение в карьере, имея за плечами 39 побед.
Брук: не удивлюсь, когда вынесу Кроуфорда
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