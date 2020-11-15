Дос Аньос и Фельдер получили бонусы турнира UFC Vegas 14

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» завершился турнир UFC Vegas 14 (Fight Night 182), в главном бою которого сошлись 36-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос и 35-летний американский спортсмен Пол Фельдер.
Поединком вечера стал гавный бой турнира. По итогам 5-раундового противостояния победу раздельным решением судей одержал Рафаэль дос Аньос (47-48, 50-45, 50-45). По статистике значимых ударов перевес на стороне Фельдера – 98 на 92, однако по тейкдаунам солидное преимущество у спортсмена из Бразилии – 6 удачных попыток из 22 против 1 из 2 у Фельдера. По общему количеству точных ударов небольшой перевес у бразильца – 155-134.
Дос Аньос одержал 30-ю победу в карьере ММА при 13 поражениях. У его оппонента это поражение стало 6-м в карьере при 17 победах.
Кроме того, бонусы за выступление вечера получат Хаос Уильямс и Шон Стрикленд.
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