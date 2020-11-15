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8 суперсредневесов разыграют 2 млн рублей на турнире «Короли нокаутов трофи»

8 суперсредневесов разыграют 2 млн рублей на турнире «Короли нокаутов трофи»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Определился состав участников отборочной стадии супертурнира «Короли нокаутов трофи» в суперсреднем весе. По итогам жеребьевки, которая прошла в аутентичном английском пабе White Hart Pub в Москва-Сити, боксеры были разбиты на две подгруппы, по четыре участника в каждой. Победитель подгруппы выходит в финал, проигравший выбывает из гонки за главный приз.

Все бои турнира на выбывание пройдут по формуле 4 раунда по 3 минуты.

В четвертьфинале встретятся:

Магомедбек Махмудов (Москва) дебют — Арест Саакян (Армения) 4-0,
Сергей Черняк (Санкт-Петербург) дебют — Денис Погодин (Серпухов) 2-1,
Павел Лисенков (Серпухов) 2-0 — Равшан Эргашев (Санкт-Петербург) 5-0-1,
Максим Смирнов (Пермь) 8-9-3 — Магомед Магомедов (Дагестан) дебют.

В качестве ведущего церемонии жеребьевки выступил известный оперный певец тенор Дмитрий Галихин. К слову, кандидат в мастера спорта по боксу остается верен спортивному прошлому, и в понедельник, 16 ноября, Дмитрий дебютирует на ринге в Vegas City Hall уже в роли ринг-анонсера.

В воскресенье, 15 ноября, в отеле Crowne Plaza состоится официальное взвешивание участников турнира «Короли нокаутов — 5» и супертурнира в суперсреднем весе «Короли нокаутов трофи» до 76,2 кг.

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