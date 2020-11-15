KOld Wars: Battle 5, обзор турнира. Видео

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор боксёрского турнира KOld Wars: Battle 5.
10 ноября в Минске прошёл турнир по профессиональному боксу серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Siesta Boxing. В главном его поединке встретились опытнейший россиянин Георгий Челохсаев и представитель Беларуси Евгений Долголевец.
Евгений, в активе которого до поединка было только три боя, работал первым номером, постоянно прессинговал. Челохсаев не справлялся с давлением. В итоге Георгий проиграл раздельным решением судей.
В соглавном событии вечера прошёл женский поединок. Россиянка Юлия Куценко встретилась с представительницей Ирана Пунех Ахундабармазандарани. Куценко выглядела лучше, но иранская спортсменка периодически остро отвечала. Как бы то ни было, решением судей победа досталась Куценко.
Ещё в одном поединке шоу иранец Саджад Мехраби победил Павла Шелеста.
- 15 ноября 2020
-
15:37
-
12:58
-
12:33
-
11:47
-
10:34
-
09:22
-
08:55
-
07:10
-
06:40
-
06:25
-
06:14
-
05:54
-
05:23
-
05:07
-
04:54
-
01:49
-
00:13
- 14 ноября 2020
-
23:48
-
23:12
-
22:17
-
21:29
-
21:26
-
20:55
-
19:55
-
18:11
-
16:29
-
15:28
-
14:19
-
13:46
-
13:07
-
12:52
-
11:29
-
11:11
-
10:37
-
09:59