Фергюсон — Конору: у тебя нет яиц, чтобы драться с топ-претендентами

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон решил вступить в конфронтацию с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Американец раскритиковал Конора за то, что тот не бьётся с топ-претендентами на титул, и сказал, что у Макгрегора для этого просто «нет яиц».
«Конор, у тебя нет яиц, чтобы драться с топ-претендентами. Ты просто слился. Ты всегда будешь жалкой и трусливой подделкой. Скоро увидимся, лепрекон», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере».
Фергюсон, вероятнее всего, ополчился на Конора за то, что тот по-прежнему не подписал контракт на бой с Дастином Порье, который запланирован на январь 2021 года. Что касается самого Тони, то недавно он заявил, что хочет выступить в декабре и подраться с Майклом Чендлером.
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