Видео: яркие моменты турнира MMA Series 20

14 ноября в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам MMA Series 20. В его карде состоялось 11 поединков. В шоу приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Египта.
Ниже представлены самые яркие моменты турнира. Кроме того, приводим результаты всех поединков.
Все результаты боёв:
Константин Чередниченко (Казахстан) победил Андрея Воробьева (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде.
Муххамад Ходжаев (Узбекистан) победил Дмитрия Вахрутдинова (Россия) ТКО во 2-м раунде.
Бектурсун Кайыпназар (Киргизия) победил Артема Острякова (Россия) ТКО в 1-м раунде.
Рамзиддин Омонов (Узбекистан) победил Егора Хорошилова ТКО в 1-м раунде.
Файзулло Муминов (Таджикистан) победил Виктора Чухлебова (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде.
Сергей Денисов (Россия) победил Николая Чернышева (Россия) ТКО во 2-м раунде.
Иван Богданов (Россия) победил Василия Бабинцева (Россия) нокаутом во 2-м раунде.
Данил Ваганов (Россия) победил Муслима Джурабаева (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде.
Руслан Шамилов (Россия) победил Абделя Эмама (Египет) нокаутом в 1-м раунде.
Антон Волков (Россия) победил Константина Солдатова (Россия) единогласным решением судей.
Гаджи Омаргаджиев (Россия) победил Владимира Васильева (Россия) единогласным решением судей.
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