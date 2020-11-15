Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Видео: яркие моменты турнира MMA Series 20

Видео: яркие моменты турнира MMA Series 20
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

14 ноября в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам MMA Series 20. В его карде состоялось 11 поединков. В шоу приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Египта.

Ниже представлены самые яркие моменты турнира. Кроме того, приводим результаты всех поединков.

Все результаты боёв:

Константин Чередниченко (Казахстан) победил Андрея Воробьева (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде.
Муххамад Ходжаев (Узбекистан) победил Дмитрия Вахрутдинова (Россия) ТКО во 2-м раунде.
Бектурсун Кайыпназар (Киргизия) победил Артема Острякова (Россия) ТКО в 1-м раунде.
Рамзиддин Омонов (Узбекистан) победил Егора Хорошилова ТКО в 1-м раунде.
Файзулло Муминов (Таджикистан) победил Виктора Чухлебова (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде.
Сергей Денисов (Россия) победил Николая Чернышева (Россия) ТКО во 2-м раунде.
Иван Богданов (Россия) победил Василия Бабинцева (Россия) нокаутом во 2-м раунде.
Данил Ваганов (Россия) победил Муслима Джурабаева (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде.
Руслан Шамилов (Россия) победил Абделя Эмама (Египет) нокаутом в 1-м раунде.
Антон Волков (Россия) победил Константина Солдатова (Россия) единогласным решением судей.
Гаджи Омаргаджиев (Россия) победил Владимира Васильева (Россия) единогласным решением судей.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020