Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон Фьюри не выступит в декабре

Тайсон Фьюри не выступит в декабре
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри принял решение не выступать в декабре 2020 года, сообщает BoxingScene. Британец планировал вернуться на ринг после длительного простоя 5 декабря. Ожидалось, что его соперником станет середняк из Германии Агит Кабайел. Но в команде Фьюри отказались от этой идеи.

По одной из версий, причиной тому стал экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, который запрашивает повторной встречи с Фьюри. Кроме того, не исключено, что Фьюри хочет сразу дождаться победителя встречи Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым, чтобы сразу выйти на объединительный поединок.

Напомним, последний раз Фьюри боксировал в феврале 2020 года, тогда он нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020