Тайсон Фьюри не выступит в декабре

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри принял решение не выступать в декабре 2020 года, сообщает BoxingScene. Британец планировал вернуться на ринг после длительного простоя 5 декабря. Ожидалось, что его соперником станет середняк из Германии Агит Кабайел. Но в команде Фьюри отказались от этой идеи.

По одной из версий, причиной тому стал экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, который запрашивает повторной встречи с Фьюри. Кроме того, не исключено, что Фьюри хочет сразу дождаться победителя встречи Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым, чтобы сразу выйти на объединительный поединок.

Напомним, последний раз Фьюри боксировал в феврале 2020 года, тогда он нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира.