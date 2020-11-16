Менеджер Хабиба Нурмагомедова: я сильно заболел и теперь вижу мир совсем другим

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, который в октябре сообщил о заражении коронавирусом, опубликовал новый пост.

«Если вы проиграете, вам всегда придётся сопротивляться, и вы всегда будете знать, кто действительно заботится о вас и любит вас. Я сильно заболел и теперь вижу мир совсем другим. Относитесь к людям лучше, будьте верны себе. Будьте благодарны за то, что у вас есть, и чего нет. Я благодарю всех, кто заботился обо мне и проверял меня, вы знаете, кто вы. Я всегда выкладываюсь на все 100%. Самое главное — быть верным своей вере», — написал Абдель-Азиз в своём «инстаграме»

Ранее Али Абдель-Азиз намекнул, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру ради ещё одного боя.