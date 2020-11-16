Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев: братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?

Чимаев: братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев обратился к братьям Нейту и Нику Диазам.

«Братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?» — написал Чимаев в своём «твиттере».

Напомним, в октябре Чимаев вызвал Нейта Диаза на бой. После этого Диаз опубликовал оскорбительный пост.

Чимаев дебютировал в UFC в июле и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и во всех победил досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил лишь два удара.

Следующий бой Хамзат Чимаев проведёт 19 декабря в Лас-Вегасе против Леона Эдвардса. Если Чимаев одержит победу, он станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс, который в данный момент принадлежит Камару Усману.

Чимаеву нашли соперника. Несчастного грозят уволить, если не подерётся
За отказ от боя Леона Эдвардса уже выбрасывали из топ-15 рейтинга UFC.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020