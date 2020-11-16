Чимаев: братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?
Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев обратился к братьям Нейту и Нику Диазам.
«Братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?» — написал Чимаев в своём «твиттере».
Напомним, в октябре Чимаев вызвал Нейта Диаза на бой. После этого Диаз опубликовал оскорбительный пост.
Чимаев дебютировал в UFC в июле и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и во всех победил досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил лишь два удара.
Следующий бой Хамзат Чимаев проведёт 19 декабря в Лас-Вегасе против Леона Эдвардса. Если Чимаев одержит победу, он станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс, который в данный момент принадлежит Камару Усману.
Чимаеву нашли соперника. Несчастного грозят уволить, если не подерётся
За отказ от боя Леона Эдвардса уже выбрасывали из топ-15 рейтинга UFC.
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