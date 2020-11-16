Чимаев: братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?

Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев обратился к братьям Нейту и Нику Диазам.

«Братья Диаз, мы идём за вами. Где вы!?» — написал Чимаев в своём «твиттере».

Напомним, в октябре Чимаев вызвал Нейта Диаза на бой. После этого Диаз опубликовал оскорбительный пост.

Чимаев дебютировал в UFC в июле и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и во всех победил досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил лишь два удара.

Следующий бой Хамзат Чимаев проведёт 19 декабря в Лас-Вегасе против Леона Эдвардса. Если Чимаев одержит победу, он станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс, который в данный момент принадлежит Камару Усману.