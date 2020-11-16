Гаджиев отреагировал на слова Харитонова о драке Яндиева с ним

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова бойца Bellator Сергея Харитонова, который ранее рассказал, что Гаджиев будто бы подрался с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

«Это какая-то блажь. Я так понимаю, у Сергея и Адама раньше была какая-то дружба, и они много чего обсуждали, чего было и чего не было. Про себя могу сказать, что на меня лет 20 уже никто не нападал.

Я не знаю, плод это воображения Серёги Харитонова, плод это воображения Адама Яндиева либо их совместного. Либо это переиначенная история. Не совсем понимаю, почему Серёга сейчас вообще об этом вспоминает, может, на свою сторону хочет каких-то людей привлечь. У меня с Адамом Яндиевым всё нормально было, есть и будет. Как, наверное, и с Харитоновым», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».