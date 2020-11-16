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Магомедшарипову могут дать титульный бой в UFC в 2021-м

Магомедшарипову могут дать титульный бой в UFC в 2021-м
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, может получить титульный бой на одном из турниров промоушена в 2021 году. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Следующий бой Забита будет претендентским. Если он пройдёт следующего соперника, то потом должен быть бой за титул. Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Обладателем пояса UFC в полулёгком весе является Алекс Волкановски.

29-летний Магомедшарипов выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года, победив Келвина Каттара. Всего на его счету 18 побед и одно поражение в MMA.

Магомедшарипову дали главный бой на турнире UFC
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