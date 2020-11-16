Бой Майк Тайсон — Рой Джонс: полный кард турнира «Битва Легенд»

28 ноября в штате Калифорния состоится турнир «Битва Легенд», в рамках которого на ринге сойдутся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс. Эта схватка станет главным поединком вечера.



Невзирая на выставочный статус боя, боксёры оспорят между собой специальный пояс.



В основном карде пройдут еще три боя:

Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)

Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)

Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США)

Предварительный кард:

Лёгкий вес, 61,23 кг: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)

Полулёгкий вес, до 57,15 кг: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)

Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США)



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Брайану Макбрайду. Рой Джонс-младший последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.