Носов: Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов рассказал о конфликте бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.
«Жили и дружили два друга, друг другу помогали. Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились, были какие-то спонсоры, потом спонсор куда-то исчез. Они остались друзьями.
Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу гораздо больше». По версии Харитонова — то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдаёт долг.
Яндиев искал с ним встречи и просил просто извиниться. Причём сумма долга везде фигурирует абсолютно разная. Яндиев как мужчина не мог такого простить и просто просил извиниться», — цитирует Носова «Спорт-экспресс».
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