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«Не наш герой». Появилось фото испорченного вандалами граффити с Нурмагомедовым

«Не наш герой». Появилось фото испорченного вандалами граффити с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

В Челябинске вандалы испортили граффити, на котором изображён чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Фото появилось на странице «Регион-74» в социальной сети «ВКонтакте».

Вандалы написали на граффити фразу «Не наш герой».

Фото: https://vk.com/wall-140774741_1165920

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

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