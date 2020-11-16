Реванш Ф. Емельяненко и Вердума сорвался
Матч-реванш с участием знаменитого российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко и бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердума не состоится. По словам Вердума, ему не удалось договориться с Bellator об условиях контракта на бой с Емельяненко.
«Я не договорился с ними, так как в Bellator хотели, чтобы мой первый бой был реваншем с Емельяненко. Я очень уважаю Фёдора. Не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с ним не было. В Bellator хотели, чтобы это был мой первый бой, а затем по контракту я провёл бы ещё четыре-пять поединков», — приводит слова Вердума издание BJPenn.com.
Напомним, в 2010 году Фабрисиу Вердум победил Фёдора Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.
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