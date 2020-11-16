Боец UFC рассказал, как офицеры USADA застали его за занятием сексом

Боец UFC Янси Медейрос рассказал забавную ситуацию с очередным тестированием на допинг от агентства USADA.
«Занимаюсь сексом в своей гостиной, и в этот момент в мою дверь стучит представитель USADA! На часах восемь вечера. Лучшая часть — он старается быть настоящим профессионалом, когда я смотрю ему в глаза, хотя он точно слышал всё, что происходило. Меня тестировали до и после этого дела, но чтобы во время — такое было впервые», — написал Янси Медейрос в своём «твиттере».
Янси Медейрос в последний раз выходил в октагон 15 февраля 2020 года, проиграв единогласным решением судей Ландо Ваннате. Это поражение стало третьим подряд в карьере Медейроса. Всего на его счету 23 поединка, в которых он одержал 15 побед и потерпел семь поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 16 ноября 2020
-
19:11
-
18:05
-
16:31
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
13:53
-
13:11
-
13:01
-
12:38
-
12:04
-
11:00
-
10:41
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:50
-
06:46
-
06:06
-
00:42
- 15 ноября 2020
-
23:51
-
23:40
-
22:56
-
21:22
-
20:42
-
19:41
-
18:59
-
18:26
-
17:04
-
15:37
-
12:58
-
12:33
-
11:47
-
10:34