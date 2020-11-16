Боец UFC рассказал, как офицеры USADA застали его за занятием сексом

Боец UFC Янси Медейрос рассказал забавную ситуацию с очередным тестированием на допинг от агентства USADA.



«Занимаюсь сексом в своей гостиной, и в этот момент в мою дверь стучит представитель USADA! На часах восемь вечера. Лучшая часть — он старается быть настоящим профессионалом, когда я смотрю ему в глаза, хотя он точно слышал всё, что происходило. Меня тестировали до и после этого дела, но чтобы во время — такое было впервые», — написал Янси Медейрос в своём «твиттере».



Янси Медейрос в последний раз выходил в октагон 15 февраля 2020 года, проиграв единогласным решением судей Ландо Ваннате. Это поражение стало третьим подряд в карьере Медейроса. Всего на его счету 23 поединка, в которых он одержал 15 побед и потерпел семь поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.