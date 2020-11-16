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Кормье: Джонса нельзя назвать величайшим, потому что он принимал допинг

Кормье: Джонса нельзя назвать величайшим, потому что он принимал допинг
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что Джон Джонс не может быть признан величайшим бойцом в истории ММА.

«Джонс — один из самых талантливых парней из всех, с кем я когда-либо встречался, но проваленные допинг-тесты просто исключают его из обсуждения. Я просто не могу понять, неужели так сложно осознать это в спорте? В бейсболе употребление допинга лишает вас шансов на попадание в Зал славы, а при этом вы бьёте по мячу — объекту, у которого нет никаких чувств. В нашем виде спорта вы бьёте людей, и если вы провалили допинг-тест, то это уничтожает вашу репутацию. Это слишком опасно.

Так что, если говорить о величайшем бойце, то можно не смотреть на этих парней. Такие бои нанесли ущерб в том числе и моей карьере. Мне трудно назвать Джона Джонса величайшим, потому что в каждой нашей попытке боя возникала какая-то проблема. Для меня это меняет разговор.

Джонс проваливал допинг-тесты, а люди до сих пор считают его величайшим. Это безумие», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFIghting.

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