Яндиев: просил Харитонова извиниться, а он отреагировал так, будто я мусор

Бывший боец UFC Адам Яндиев впервые прокомментировал скандальный инцидент с Сергеем Харитоновым.



«После награждения я сказал Сергею: «Пойдём поговорим». Я его взял под руку, по-братски. И пока мы идём, я говорю: «Сергей, мы же как братья, сколько у нас всего было, ты извиниться не хочешь?». По-дружески, по-братски, до последнего хотелось верить, что он извинится. И я видел его глаза, вроде были добрые, но затем он резко перестроился в того человека агрессивного, который начал со мной разговаривать на матах.



Когда мы дошли до дверей, я ещё раз ему сказал: «Сергей, ты меня страшно поливал грязью, извинись». Его реакция была, как будто я мусор, не человек для него. Затем я в последний раз сказал и развёл руками: «Извинись». На что он, со своими слюнями в лицо, говорит мне: «Пошёл ты к чёрту!» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть.



Ту грязь, что на меня сейчас вылили, что я бил с кастета, что я бил с колец каких-то, — я так скажу: если бы я бил с кастета, то Сергей не записал бы то видео, которое он выложил», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.



Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали и планируют предъявить ему обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.