Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яндиев: Харитонов меня полностью спровоцировал

Яндиев: Харитонов меня полностью спровоцировал
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал скандальный инцидент с Сергеем Харитоновым.

«Харитонов меня полностью спровоцировал. Вёл себя так, чтобы это произошло. Если бы я проглотил, то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше бы он меня ударил также своей кувалдой по голове и спокойно ушёл. Но, как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович, если драка неизбежна, бить надо первым.

Первый знак, когда человек готов — подбородок. Харитонов понимал, что если я его даже ударю, он ничего не почувствует, потому что он был прижат? Руки в карманах? Очень удобно бить, когда руки в карманах, ты расслабляешь человека. Многие говорят, что исподтишка ударил. Но я бы посмотрел на того, кто Харитонова исподтишка ударит. Попробуйте ударить его исподтишка. Это было лицом к лицу с человеком, в тот момент, когда он меня послал», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали и планируют предъявить ему обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020