Яндиев: Харитонов меня полностью спровоцировал

Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал скандальный инцидент с Сергеем Харитоновым.



«Харитонов меня полностью спровоцировал. Вёл себя так, чтобы это произошло. Если бы я проглотил, то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше бы он меня ударил также своей кувалдой по голове и спокойно ушёл. Но, как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович, если драка неизбежна, бить надо первым.



Первый знак, когда человек готов — подбородок. Харитонов понимал, что если я его даже ударю, он ничего не почувствует, потому что он был прижат? Руки в карманах? Очень удобно бить, когда руки в карманах, ты расслабляешь человека. Многие говорят, что исподтишка ударил. Но я бы посмотрел на того, кто Харитонова исподтишка ударит. Попробуйте ударить его исподтишка. Это было лицом к лицу с человеком, в тот момент, когда он меня послал», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.



Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.



Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали и планируют предъявить ему обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.