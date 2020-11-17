Яндиев рассказал, с чего началась потасовка с Харитоновым

Бывший боец UFC Адам Яндиев поведал о начале скандальной ситуации с потасовкой с Сергеем Харитоновым на турнире в «Лужниках» в Москве.



«Меня пригласили на турнир, куда я пришёл со своим советником и водителем. Сначала мы зашли на фуршет, постояли и поговорили с ребятами. Потом я увидел тренера Харитонова – Руслана Криушина и решил подойти, поговорить с ним. Я с ним пообщался, говорю: «Сергей здесь?», на что Первушин мне ответил: «Нет, но должен приехать». Я ему ответил: «Позвони Сергею и предупреди его, что я здесь, дабы не случилось ничего плохого. Мне не нужны конфликты. Передай, чтобы он извинился за то, что он сделал».



Он же (Руслан Криушин — прим. «Чемпионата») мне поведал. Если он находится на турнире, то и Сергей тоже должен быть там. Мы сидели, смотрели турнир, и я увидел парня, с которым у меня первым был конфликт. Я предложил ему выйти на улицу, но он не захотел, возмущаясь при этом. Мы вышли в коридор, и я спросил: «Ты извиниться не хочешь?»



Всё началось с комментариев в соцсетях, он всем писал про ситуацию и наткнулся на моего родственника и он поинтересовался у Сергея, кто кому должен. Тут и понеслась вся грязь. «Я любому докажу, обосную кто кому должен 10 миллионов».



Он начал с матом меня отталкивать и я не сдержался. Дал ему пару пощёчин и пендаля и пошёл обратно в зал. И тут на ринг выходит Сергей Харитонов награждать бойца. В этот момент я уже был поспокойнее, и когда я его увидел, также предложил выйти поговорить и беру его под руку, по-братски. Мы идём спокойно и я него спрашиваю, по-дружески: «Не хочешь извиниться?» — я верил до последнего, что он извиниться. Я и увидел, его добрые глаза превратились в злые и он начал говорить матом. Я всё хотел выйти с ним на улицу, чтобы не создавать суеты, хотя многие это любят. Я говорю ему: «Ты меня страшно поливал грязью, извинись!». Он начал отвечать, как будто я не человек для него и я уже понимаю, что не выдерживаю и в последний раз ему говорю, протянув руки: «Извинись», а он меня послал. После этого я не знаю, какой мужчина это стерпит. Дальше вы всё видели на видео», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.

Яндиев: Харитонов меня полностью спровоцировал