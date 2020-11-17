Яндиев – о долге Харитонову: если я что-то прошу, то мне просто дают

Бывший боец UFC Адам Яндиев, попавший в скандальный инцидент с потасовкой с Сергеем Харитоновым, развеял слухи, об имеющихся задолженностях перед спортсменом.



«Сергей он взял кредит в банке, чтобы помочь мне финансово? Он меня шокировал. То, что он мог делать такие щедрые поступки – уму непостижимо. Этот человек без выгоды и рубля не даст. Все знают насколько он скуп.



Я просил второй раз деньги? Моя супруга подарила мне троих детей и у нас есть свои обычаи и традиции, Сергей это знает. Он после победы в Китае пригласил нас отметить свой успех и он зная, что у нас родился ребёнок и на своей эйфории сунул моей жене денег в сумку. Но когда вопрос с Битханом закрылся, он стал показывать себя с другой стороны. Я никогда не брал в долг. Если я что-то прошу, то мне просто дают – у меня такое окружение, это нормально», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.

Яндиев: Харитонов клянчил деньги у моего отца