Инсайдер рассказал о ходе переговоров по бою Макгрегор – Порье
Ведущий обозреватель смешанных единоборств в мире и инсайдер ESPN Ариэль Хельвани поделился информацией о ходе переговоров по организации боя между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Источники сообщают, что переговоры об участии Конора Макгрегора в бою против Дастина Порье, который намечен на 23 января, идут в правильном направлении, но они ещё не завершены», — написал Хельвани на своей странице в «Твиттере».
Напомним, это будет повторный поединок Макгрегора и Порье. В первом ирландец одержал досрочную победу.
Ранее сообщалось, что второй бой оказался под угрозой отмены из-за финансовых требований Порье. Именно по этой причине сорвался бой Дастина с Тони Фергюсоном.
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