Инсайдер рассказал о ходе переговоров по бою Макгрегор – Порье

Ведущий обозреватель смешанных единоборств в мире и инсайдер ESPN Ариэль Хельвани поделился информацией о ходе переговоров по организации боя между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.



«Источники сообщают, что переговоры об участии Конора Макгрегора в бою против Дастина Порье, который намечен на 23 января, идут в правильном направлении, но они ещё не завершены», — написал Хельвани на своей странице в «Твиттере».



Напомним, это будет повторный поединок Макгрегора и Порье. В первом ирландец одержал досрочную победу.



Ранее сообщалось, что второй бой оказался под угрозой отмены из-за финансовых требований Порье. Именно по этой причине сорвался бой Дастина с Тони Фергюсоном.