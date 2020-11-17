«В шоке от головы Харитонова!» Исмаилов прокомментировал драку Сергея с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал конфликт бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.
«Адам неожиданно ударил Сергея — почему? Если они шли драться, почему Сергей был не готов? Сказал ли Сергей что-то лишнее? Оскорбить Адама и не ждать ответной реакции с руками в карманах? Навряд ли, глупым надо быть!
А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги человека?! Обычно наоборот бывает! Причём сам должник позвал отойти, после чего спросил: «Я тебе должен?» И услышав, по сути, очевидный для них обоих ответ «да, должен», начинает его бить! Или для него что-то было неочевидно?
Когда так много вопросов и неординарностей в действиях, ну как минимум вторую сторону выслушать надо! Ну а пока я в шоке от головы Харитонова! И я сторонник начать бой со стойки, если нет конкретной причины не ждать, пока получатель поднимет руки!» — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
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