Адвокат Харитонова отреагировал на новость, что Яндиева отпустят под подписку о невыезде

Александр Кравцов, адвокат российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал новость о том, что бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который избил его подопечного, отпустят под подписку о невыезде.

«Сергей чувствует себя не очень хорошо, удовлетворительно. У него сломана орбитальная кость.

Яндиева планируют отпустить под подписку о невыезде? У меня этой информации нет, поэтому не могу сказать, я не представитель Яндиева. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Яндиев задержан. Говорить о том, что ему грозит, ещё рано», — рассказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.