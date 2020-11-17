Дядя Нурмагомедова отреагировал на то, что вандалы испортили граффити с Хабибом

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал новость о том, что в Челябинске вандалы испортили граффити с изображением бойца, написав на нём фразу «Не наш герой».

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину наградить Хабиба званием Героя Российской Федерации.

«Всё должно быть по закону. Как гласит закон, так и должно быть.

Я думаю, это не провокация. Кому-то герой, а кому-то нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России. Хабиб — спортсмен. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.