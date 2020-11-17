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Дядя Нурмагомедова отреагировал на то, что вандалы испортили граффити с Хабибом

Дядя Нурмагомедова отреагировал на то, что вандалы испортили граффити с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал новость о том, что в Челябинске вандалы испортили граффити с изображением бойца, написав на нём фразу «Не наш герой».

Фото: https://vk.com/wall-140774741_1165920

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину наградить Хабиба званием Героя Российской Федерации.

«Всё должно быть по закону. Как гласит закон, так и должно быть.

Я думаю, это не провокация. Кому-то герой, а кому-то нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России. Хабиб — спортсмен. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

«Не наш герой». Появилось фото испорченного вандалами граффити с Нурмагомедовым
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