Фёдор Емельяненко рассказал, как относится к тому, что его считают лучшим бойцом в истории

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, рассказал, как относится к тому, что многие называют его величайшим спортсменом в истории смешанных единоборств.

«Я никак к этому не отношусь, и мне кажется, что я никак не должен к этому относиться. Я всю жизнь старался биться и побеждать, выступая и в ММА, и в боевом самбо. Зачем забивать голову этим – величайший или нет? Каждый вносит свою лепту в защиту страны и развитие спорта.

Сейчас у нас Вадим (Немков, чемпион Bellator в полутяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата») хорошо двигается, другие ребята идут без поражений. Я рад за них, для меня это огромная радость.

Вне зависимости от титула я всегда выходил на бой максимально подготовленным. А вот эти рассуждения, как говорят, — пустые басни», — цитирует Емельяненко «Р-Спорт».