Руководство заподозрило в бездействии полицейских, которые разнимали Харитонова и Яндиева

Сотрудников четвёртого батальона второго оперполка проверяют из-за драки бойцов MMA Адама Яндиева и Сергея Харитонова. Основная претензия к полицейским — бездействие. Об этом информирует телеграм-канал Baza.
Сообщается, что руководство полка считает, что сотрудники полиции испугались вмешиваться в драку бойцов. Претензии есть и к тому, что было после драки: изначально в комнату полиции доставили лишь Харитонова, а Яндиева отпустили, не оформив на него даже административный протокол. Сами полицейские утверждают, что Харитонов отказался от претензий, поэтому Яндиева и отпустили. Больше всего вопросов у проверяющих возникло к старшему наряда — капитану Андрущенко.
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.
Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.
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