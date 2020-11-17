Уайлдер не исключил, что в следующем поединке встретится с Усиком
Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что планирует вернуться к поединкам в январе или феврале 2021 года. Американец назвал список потенциальных соперников, включив в него бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
«Вы можете меня увидеть на ринге в январе или феврале. Сейчас мы подбираем соперника. В список потенциальных оппонентов входят Энди Руис, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер. Кроме того у нас есть Диллиан Уайт и Александр Усик.
Хочу встретиться с Диллианом Уайтом, этот парень одержим мной", — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.
Напомним, в предыдущем поединке Уайлдер досрочно проиграл Тайсону Фьюри и потерял пояс чемпиона мира.
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