Bellator подписал контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хахоровым
Руководство Bellator привлекло в ряды лиги очередного новобранца. Промоушен провёл контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хуршодом Хахоровым, сообщает MMA Figthing.
Хахоров на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл шесть поединков, победив во всех встречах. Все бои он провёл в европейских промоушенах, выступая в Германии. На турнире в ноябре он досрочно победил Патрика Хробака, завоевав титул European Fight Masters в легчайшем весе.
Дата дебюта Хахорова в Bellator ещё не определена. Напомним, за последнее время Bellator подписал несколько известных бойцов, в том числе, Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и экс-бойца UFC Рустама Хабилова.
- 17 ноября 2020
-
20:24
-
19:12
-
18:32
-
17:21
-
17:01
-
16:57
-
16:42
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:43
-
14:55
-
13:11
-
12:29
-
12:00
-
11:01
-
10:50
-
10:05
-
09:41
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
02:33
-
02:19
-
00:26
-
00:24
- 16 ноября 2020
-
23:17
-
22:48
-
21:53
-
21:05
-
19:11
-
18:05
-
16:31
-
15:48
Партнерский контент