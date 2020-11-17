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Bellator подписал контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хахоровым

Bellator подписал контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хахоровым
Бокс/ММА / Bellator 0

Руководство Bellator привлекло в ряды лиги очередного новобранца. Промоушен провёл контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хуршодом Хахоровым, сообщает MMA Figthing.

Хахоров на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл шесть поединков, победив во всех встречах. Все бои он провёл в европейских промоушенах, выступая в Германии. На турнире в ноябре он досрочно победил Патрика Хробака, завоевав титул European Fight Masters в легчайшем весе.

Дата дебюта Хахорова в Bellator ещё не определена. Напомним, за последнее время Bellator подписал несколько известных бойцов, в том числе, Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и экс-бойца UFC Рустама Хабилова.

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