Bellator подписал контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хахоровым

Руководство Bellator привлекло в ряды лиги очередного новобранца. Промоушен провёл контракт с небитым бойцом из Таджикистана Хуршодом Хахоровым, сообщает MMA Figthing.

Хахоров на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл шесть поединков, победив во всех встречах. Все бои он провёл в европейских промоушенах, выступая в Германии. На турнире в ноябре он досрочно победил Патрика Хробака, завоевав титул European Fight Masters в легчайшем весе.

Дата дебюта Хахорова в Bellator ещё не определена. Напомним, за последнее время Bellator подписал несколько известных бойцов, в том числе, Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и экс-бойца UFC Рустама Хабилова.