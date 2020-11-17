«Это дерьмо! Я номер один». Чимаева возмутил обновлённый рейтинг UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на твит обозревателя Ашаха Тафари, который на своей странице представил информацию по обновлённым рейтингам UFC. По сведениям журналиста, Хамзат Чимаев был впервые включён в топ-15 полусреднего веса. Но амбициозный боец недоволен таким положением и считает, что имеет право занимать первое место.
«Это дерьмо. Я номер один. Я чемпион», — написал Чимаев в ответ на твит Тафари.
К слову, на официальном сайте UFC информации о включении Чимаева в топ-15 по-прежнему нет. Сайт организации обновил списки, но в полусреднем весе там дважды указана фамилия экс-чемпиона лиги Робби Лоулера. Кроме того, отмечаются и другие странности.
Напомним, Хамзат Чимаев следующий поединок в UFC проведёт 19 декабря. На последнем турнире года он встретится с Леоном Эдвардсом.
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