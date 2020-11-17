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«Это дерьмо! Я номер один». Чимаева возмутил обновлённый рейтинг UFC

«Это дерьмо! Я номер один». Чимаева возмутил обновлённый рейтинг UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на твит обозревателя Ашаха Тафари, который на своей странице представил информацию по обновлённым рейтингам UFC. По сведениям журналиста, Хамзат Чимаев был впервые включён в топ-15 полусреднего веса. Но амбициозный боец недоволен таким положением и считает, что имеет право занимать первое место.

«Это дерьмо. Я номер один. Я чемпион», — написал Чимаев в ответ на твит Тафари.

К слову, на официальном сайте UFC информации о включении Чимаева в топ-15 по-прежнему нет. Сайт организации обновил списки, но в полусреднем весе там дважды указана фамилия экс-чемпиона лиги Робби Лоулера. Кроме того, отмечаются и другие странности.

Напомним, Хамзат Чимаев следующий поединок в UFC проведёт 19 декабря. На последнем турнире года он встретится с Леоном Эдвардсом.

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