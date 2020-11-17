Бой Холлоуэй — Каттар возглавит турнир UFC 16 января 2021 года

Первый турнир UFC в 2021 году состоится 16 января. Его главным событием станет поединок в полулёгком весе, в котором встретятся экс-чемпион промоушена в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Келвин Каттар, сообщает MMA Fighting.
Место проведения турнира UFC Fight Night 190 ещё не определено. Но на протяжении последних месяцев турниры лиги проводятся либо в Лас-Вегасе (штат Невада, США), либо на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Холлоуэй предыдущий поединок провёл в июле 2020 года. В повторном поединке с чемпионом лиги Александером Волкановски он не сумел взять реванш и вернуть пояс в полулёгком весе. На данный момент Макс занимает первое место в рейтинге дивизиона.
Что касается Каттара, то Келвин последний раз появлялся в октагоне также в июле 2020 года. Тогда он победил Дэна Иге. Каттар занимает шестое место в рейтинге.
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