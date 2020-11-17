Кормье — Дж. Джонсу: неудачник, посмотрим, что ты продемонстрируешь в 41

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье ответил на пост экс-чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Джонсу не понравились слова Кормье, что его нельзя считать величайшим бойцом в истории из-за допинговых скандалов. В ответ на это Джон напомнил давнему сопернику, что тот проиграл последний бой и после объявил об уходе из спорта. Но Даниэль не стал терпеть такой выпад и назвал Джонса «неудачником».

«Болван, после того как я проиграл тебе, пока ты был на допинге, я завоевал титул в полутяжёлом весе, а затем стал чемпионом в тяжёлом дивизионе. После я перенёс операцию и Стипе удалось победить меня дважды. Да, конечно, звучит так, будто я завершил карьеру. Мне 41 год. Посмотрим, что ты продемонстрируешь в 41 год, неудачник. Не могу дождаться», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».